На Сумщині засуджені жорстокі нападники на подружжя пенсіонерів

За вироком Роменського міськрайонного суду Сумської області до одинадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено двох мешканців Роменського району за вчинення розбійного нападу на осіб похилого віку одного із сіл Липоводолинщини.

Як було встановлено в ході досудового та судового слідства, 14 жовтня 2014 року четверо мешканців Роменського району на автомобілі марки «Opel Vectra» у вечірній час приїхали до одного із сіл Липоводолинського району. По дорозі озброєні бітами та ножем зловмисники одягнули маски на обличчя та рукавички.

Під’їхавши до одного з будинків, витягли скляну шибку у вікні коридору та відкрили вхідні двері будинку, які були зачинені на засув з внутрішньої сторони. Проникнувши всередину помешкання, в якому знаходилося подружжя пенсіонерів, погрожуючи господарям будинку розправою, почали вимагати гроші. Під примусом господар видав розбійникам 9 тис. грн, які були сховані в ліжку під подушкою. У подальшому, зв’язавши господарів будинку, зловмисники залишили домоволодіння та зникли з місця скоєння злочину на автомобілі.

Як повідомив прокурор Липоводолинського відділу Роменської місцевої прокуратури Сергій Пось, завдяки проведеними оперативно-розшуковим заходам вдалось встановити особи нападників та затримати двох із них. На даний час розбійники перебувають в Сумському слідчому ізоляторі. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбійний напад, поєднаний із погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинене за попередньою змовою групою осіб поєднаному з проникнення у житло) КК України.

Двох інших, які переховуються від слідства, оголошено в розшук.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області