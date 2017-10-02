Триває розслідування ДТП за участі правоохоронця та іноземця на Чернігівщині

Триває розслідування ДТП за участі правоохоронця та іноземця на Чернігівщині

12:40 02.10.2017
Триває розслідування ДТП за участі правоохоронця та іноземця на Чернігівщині

Прокуратурою області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим  середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.09.2017 співробітник  управління поліції охорони в Одеській області, керуючи службовим автомобілем на автодорозі  Київ-Чернігів-Н.Яриловичі, здійснюючи супровід вантажівки, неправильно оцінив дорожню обстановку в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із транспортним засобом під керуванням громадянина Республіки Білорусь, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє потерпілих отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікувального закладу.

Наразі слідство триває. Здійснюються слідчі та процесуальні дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Хід розслідування у кримінальному провадженні взято на контроль керівництвом регіональної прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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