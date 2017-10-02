У Дніпрі патрульного підозрюють у жорстокому побитті людини

У Дніпрі патрульного підозрюють у жорстокому побитті людини

13:00 02.10.2017
У Дніпрі патрульного підозрюють у жорстокому побитті людини
Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно заступника командира батальйону Управління патрульної поліції у Дніпрі за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади працівником правоохоронного органу).
Встановлено, що вказаний поліцейський, за відсутності будь-яких підстав,  незаконно застосував до громадянина фізичне насильство та спеціальні засоби (наручники), чим спричинив потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому ліктьової кістки.
Наразі працівнику патрульної поліції повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Досудове розслідування триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області
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