У Дніпрі патрульного підозрюють у жорстокому побитті людини

Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно заступника командира батальйону Управління патрульної поліції у Дніпрі за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади працівником правоохоронного органу).

Встановлено, що вказаний поліцейський, за відсутності будь-яких підстав, незаконно застосував до громадянина фізичне насильство та спеціальні засоби (наручники), чим спричинив потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому ліктьової кістки.

Наразі працівнику патрульної поліції повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області