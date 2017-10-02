Рецидивіста, підозрюваного у розбійному нападі, затримали за експертизою ДНК

Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 02.03.2017 розбійного нападу на подружжя у смт Стрижавка.

Злочинці були в масках, винесли з оселі постраждалих 2 тис гривень та золоті прикраси.

Завдяки тісній співпраці працівників правоохоронних органів та вмілого процесуального керівництва, після проведення оперативних та слідчих заходів, на підставі ДНК експертизи, в порядку ст. 208 КПК України, затримано раніше судимого мешканця м. Києва, якому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України.

Вінницьким міським судом затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Тривають слідчі та оперативні заходи на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області