На Вінниччині потяг збив на смерть чоловіка, який сидів на рейках

На Вінниччині потяг збив на смерть чоловіка, який сидів на рейках

17:00 02.10.2017
На Вінниччині потяг збив на смерть чоловіка, який сидів на рейках

Близько 16:00 на залізничному переїзді під колесами потягу загинув 50-річний житель Хмельницької області, який працював монтером колії Старокостянтинівської дистанції.

Попередньо встановлено, що під час наїзду, потерпілий сидів на колії переїзду і не реагував на звукові сигнали машиніста. Застосувавши екстрене гальмування, наїзду на чоловіка уникнути не вдалося. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув на місці події.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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