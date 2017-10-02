На Харківщині помер у лікарні збитий потягом чоловік

На Харківщині помер у лікарні збитий потягом чоловік

16:40 02.10.2017
На Харківщині помер у лікарні збитий потягом чоловік

Подія сталася о 15:08 в селі Сенькове Куп'янського району.

На 16-му км залізничного пікету № 5 вантажним потягом, який рухався зі залізничної станції «Красний Лиман» вбік станції «Куп'янськ – Вузловий», був травмований 35-річний пішохід, мешканець села Кругляківка, який переходив залізничну колію у невстановленому місці.

Рух потягів призупинявся на 36 хвилин.

Постраждалий в тяжкому непритомному стані був госпіталізований до травматичного відділення Куп'янської міської лікарні, де помер.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії поліції в Каталонії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.