На Харківщині помер у лікарні збитий потягом чоловік
На Харківщині помер у лікарні збитий потягом чоловік
Подія сталася о 15:08 в селі Сенькове Куп'янського району.
На 16-му км залізничного пікету № 5 вантажним потягом, який рухався зі залізничної станції «Красний Лиман» вбік станції «Куп'янськ – Вузловий», був травмований 35-річний пішохід, мешканець села Кругляківка, який переходив залізничну колію у невстановленому місці.
Рух потягів призупинявся на 36 хвилин.
Постраждалий в тяжкому непритомному стані був госпіталізований до травматичного відділення Куп'янської міської лікарні, де помер.
Обставини події встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області