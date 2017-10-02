На Харківщині помер у лікарні збитий потягом чоловік

Подія сталася о 15:08 в селі Сенькове Куп'янського району.

На 16-му км залізничного пікету № 5 вантажним потягом, який рухався зі залізничної станції «Красний Лиман» вбік станції «Куп'янськ – Вузловий», був травмований 35-річний пішохід, мешканець села Кругляківка, який переходив залізничну колію у невстановленому місці.

Рух потягів призупинявся на 36 хвилин.

Постраждалий в тяжкому непритомному стані був госпіталізований до травматичного відділення Куп'янської міської лікарні, де помер.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області