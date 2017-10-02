У Чернігові поліцейські затримали п’яного як чіп телефонного терориста

У Чернігові поліцейські затримали п’яного як чіп телефонного терориста

22:30 02.10.2017
У Чернігові поліцейські затримали п’яного як чіп телефонного терориста

Зловмисник зателефонував до поліції і повідомив, що він замінував чернігівську загальноосвітню школу. Вибухотехніки і кінологи вибухівки не виявили.

До поліції подзвонив чоловічий голос і, заплітаючись, повідомив про замінування школи в Чернігові. Після цього телефонний терорист кинув слухавку.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна Чернігівського відділу поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Ретельно обстеживши приміщення школи в територію, фахівці не виявили ні вибухових пристроїв, ні інших небезпечних предметів.

Натомість кримінальна поліція швидко вирахувала зловмисника і приїхала до нього додому. Той був добряче напідпитку і толком не міг пояснити мотивів свого недолугого вчинку. Він у скоєному зізнався і надавав правдиві свідчення. Медики констатували, що в крові «мінера» знаходиться 1,9 проміле алкоголю.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) - карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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