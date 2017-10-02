Поліція Чернігівщини затримала злодія, який жбурнув гранату у натовп

Поліція Чернігівщини затримала злодія, який жбурнув гранату у натовп

13:42 02.10.2017
Поліція Чернігівщини затримала злодія, який жбурнув гранату у натовп

Рік тому біля одного з нічних клубів Бобровицького району двоє молодиків спровокували бійку, під час якої спочатку застосували холодну зброю, а потім ще й кинули у натовп гранату. Першого агресора поліція затримала одразу, а от на слід другого правоохоронці вийшли нещодавно.  

Під час інциденту рік тому травмовано чотирьох осіб, один з яких потрапив до лікарні з колото-різаними ранами тіла, ще троє – з осколковими пораненнями. На місце інциденту тоді працювали слідчо-оперативні групи Бобровицького відділення поліції, Головного управління Нацполіції та вибухотехніки, які виявили осколки гранати РГД-5, важіль спускової скоби та ніж.  

Одного підозрюваного поліція затримала одразу після вибуху, а от другий чоловік цілий рік переховувався від слідства. Поліція увесь цей час тримала справу на контролі і днями оперативникам управління карного розшуку та колегам з Бобровицької поліції зрештою вдалося його вирахувати та затримати.

Згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу він поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

 

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція проводить слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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