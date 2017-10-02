Поліція розкрила безжальне вбивство 28-річного жителя Полтавщини

Наприкінці вересня до Карлівського відділу поліції звернулася 29-річна жителька одного із сіл району та повідомила, що виявила тіло свого 28-річного брата за місцем його проживання.

Виїздом на місце події правоохоронці виявили загиблого у прихожій кімнаті будинку з численними тілесними ушкодженнями.

Проведеними оперативно-пошуковими заходами поліцейським вдалося встановити, що до смерті чоловіка причетні двоє його односельців віком 25 та 21 рік.

Напередодні односельці прийшли до потерпілого та спільно розпивали спиртне. У ході виниклого конфлікту знайомі нанесли 28-річному чоловіку тілесні ушкодження, від яких останній помер. Після скоєного покинули будинок потерпілого.

Чоловіків затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до чинного законодавства, санкція статті 115-ї передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області