На Дніпропетровщині бійка водіїв для одного з них закінчилась печально

На Дніпропетровщині бійка водіїв для одного з них закінчилась печально

16:00 02.10.2017
На Дніпропетровщині бійка водіїв для одного з них закінчилась печально

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання нападнику міри запобіжного заходу.

За словами дружини потерпілого, яка разом з чоловіком їхала близько опівдня по автодорозі у с. Дослідне Дніпровського району, водій автомобіля «Daewoo Lanos» не пропустив їх автомобіль «Audi». Він почав рухатися назад, створивши тим самим аварійну ситуацію. Водії вийшли з автівок, після чого між ними виникла бійка. В результаті водія автомобіля «Audi» доставили до лікарні, де йому встановили діагноз: перелом основи черепа, перелом хребта та інші травми.

Поліцейські встановили, що в ході конфлікту водій «Audi» погрожував супротивнику пістолетом. Той, в стою чергу, маючи досвід занять боротьбою, застосував кілька прийомів рукопашного бою, внаслідок чого суперник отримав тяжкі травми.

Всі обставини події наразі встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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