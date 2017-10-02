В Одесі поліцейські оперативно затримали квартирного крадія

Правоохоронці затримали 31-річного місцевого мешканця, який вчиняв крадіжки майна з квартир одеситів.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від жителів однієї з багатоповерхівок центральної частини міста Одеси про те, що в їх будинку помічено підозрілу особу.

На вказане повідомлення миттєво відреагували співробітники Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі. Завдяки оперативності дій працівників поліції крадія вдалося затримати на місці події, коли останній намагався винести накрадене з квартири.

Зловмисник, скориставшись відсутністю господарів, шляхом пошкодження віконної рами проник до однієї з квартир багатоквартирного будинку. В помешканні злочинець знайшов ювелірні прикраси та інші цінні речі, однак реалізувати свій злочинний намір до кінця йому завадили оперативники.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За наявною у правоохоронців інформацією встановлено, що затриманий виявився причетним до скоєння ще кількох аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області