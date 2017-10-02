Подробиці кривавої різанини біля розважального закладу у Малині

Вночі до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній з вулиць райцентру.

На місці події поліцейські з’ясували, що у результаті конфлікту ножові поранення отримали двоє чоловіків, які намагалися розборонити опонентів. Одного з травмованих доставили до реанімаційного відділення, іншому - медики надали допомогу без госпіталізації. Підозрюваного у нанесенні ушкоджень затримано.

За зібраною поліцейськими на місці події інформацією, конфлікт виник між двома група відпочивальників поблизу розважального закладу раптово – двоє чоловіків не розійшлися на вулиці. Однак емоції, підсилені алкоголем, швидко перейшли у силове протистояння.



Окремі очевидці інциденту намагалися заспокоїти та втихомирити дебоширів.

У ході цих розбірок один з учасників конфлікту вихопив ножа та почав наносити ним удари.



У результаті численні проникаючі поранення грудної клітини отримав 44-річний житель м. Запоріжжя, який приїхав до м. Малина у гості. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

За отриманими свідченнями, він намагався заспокоїти конфліктуючі сторони, натомість поставив під загрозу власне життя.

Ще один травмований – 22-річний місцевий житель, якому уникнути серйозних поранень, ймовірно, допоміг верхній одяг. У хлопця діагностовано дотичні травми.

Молодика, який, за словами очевидців, і схопився за ножа, затримали на місці події та передали прибулим поліцейським. Він виявився 21-річним жителем райцентру. Нині його затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Причину своїх дій парубок не пояснює.

- Близько тижня тому хлопець уже потрапляв у наше поле зору, учинивши у райцентрі дрібне хуліганство, - розповів начальник Малинського відділення поліції Михайло Старовойт. – Нині йому за накоєне може загрожувати покарання у вигляді реального терміну позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області