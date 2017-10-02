У Самборі, що на Львівщині, легковик влетів у стовп, є поранені
У Самборі, що на Львівщині, легковик влетів у стовп, є поранені
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 2 жовтня, близько 5.45 на вулиці Шевченка у місті Самбір.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 21063», 46-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою.
Внаслідок автопригоди пасажир автомобіля, 50-річний львів'янин, отримав тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійно-рвані рани лобної ділянки голови та підборіддя».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області