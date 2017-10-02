На Львівщині під час ДТП бус вилетів у кювет, серед поранених двоє підлітків

На Львівщині під час ДТП бус вилетів у кювет, серед поранених двоє підлітків

22:02 02.10.2017
На Львівщині під час ДТП бус вилетів у кювет, серед поранених двоє підлітків

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород у Турківському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», 34-річний житель міста Турка, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з’їхав в кювет.

Внаслідок автопригоди госпіталізовано водія буса (діагноз: «забійна садина голови, струс головного мозку») та його пасажирів – двох 14-річних жителів Турки (діагнози: «закрита черепно-мозкова травма, забійна  рана лобної ділянки», «травма спини, тупа травма живота»).

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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