На Львівщині під час ДТП бус вилетів у кювет, серед поранених двоє підлітків

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород у Турківському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», 34-річний житель міста Турка, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з’їхав в кювет.

Внаслідок автопригоди госпіталізовано водія буса (діагноз: «забійна садина голови, струс головного мозку») та його пасажирів – двох 14-річних жителів Турки (діагнози: «закрита черепно-мозкова травма, забійна рана лобної ділянки», «травма спини, тупа травма живота»).

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області