СБУ викрила на здирництві чотирьох поліцейських у районі АТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на вимаганні грошей чотирьох поліцейських у районі проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що двоє оперуповноважених та двоє працівників дільничної поліції із застосуванням фізичного насильства вимагали від мешканця Миколаївки на Донеччині півтори тисячі доларів США. За цю суму зловмисники обіцяли не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито скоєне зґвалтування знайомої.

Оперативники спецслужби затримали поліцейських поблизу опорного пункту під час передачі потерпілому матеріалів сфабрикованої проти нього кримінальної справи.

Під час обшуків у службових кабінетах зловмисників співробітники СБ України вилучили частину грошей, раніше отриманих від чоловіка.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, двом поліцейським уже оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ