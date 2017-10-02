СБУ затримала двох причетних до низки диверсій на території України

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали у Західній Україні двох зловмисників під час спроби закласти вибухівку під пам’ятним знаком однієї з національних меншин.

Правоохоронці встановили, що мешканці Черкас та Одеси підірвали 21 вересня бойову гранату поблизу могильного комплексу хасидського пророка в Умані під час перебування паломників. У наслідок вибуху двоє громадян Ізраїлю отримали тілесні ушкодження.

В рамках відкритого кримінального провадження, оперативники управління СБУ в Черкаській області отримали докази причетності диверсантів до вибуху гранати у Києві на вулиці Грушевського під час святкування Дня незалежності, а також підриву вибухівки поблизу Посольства США в Україні.

Оперативники спецслужби затримали двох зловмисників на кордоні Львівської і Закарпатської областей на Верецькому перевалі при спробі закладання вибухівки під пам’ятник «Сім племен угорців». Під час обшуку автомобіля затриманих, правоохоронці вилучили бойові три бойові гранати РГД-5 та Ф-1 та інші знаряддя для вчинення злочину.

За інформацією СБ України, отриманою під час досудового слідства, диверсанти діяли на замовлення колишніх функціонерів «Партії регіонів».

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ