СБУ затримала двох причетних до низки диверсій на території України

СБУ затримала двох причетних до низки диверсій на території України

20:01 02.10.2017
СБУ затримала двох причетних до низки диверсій на території України

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали у Західній Україні двох зловмисників під час спроби закласти вибухівку під пам’ятним знаком однієї з національних меншин.

Правоохоронці встановили, що мешканці Черкас та Одеси підірвали 21 вересня бойову гранату поблизу могильного комплексу хасидського пророка в Умані під час перебування паломників. У наслідок вибуху двоє громадян Ізраїлю отримали тілесні ушкодження.

В рамках відкритого кримінального провадження,  оперативники управління СБУ в Черкаській області отримали докази причетності диверсантів до вибуху гранати у Києві на вулиці Грушевського під час святкування Дня незалежності, а також підриву вибухівки поблизу Посольства США в Україні.

Оперативники спецслужби затримали двох зловмисників на кордоні Львівської і Закарпатської областей на Верецькому перевалі при спробі закладання вибухівки під пам’ятник «Сім племен угорців». Під час обшуку автомобіля затриманих, правоохоронці  вилучили бойові три бойові гранати РГД-5 та Ф-1 та інші знаряддя для вчинення злочину.

За інформацією СБ України, отриманою під час досудового слідства, диверсанти діяли на замовлення колишніх функціонерів «Партії регіонів».

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії поліції в Каталонії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.