На Дніпропетровщині жахливо та безглуздо загинув літній чоловік

На Дніпропетровщині жахливо та безглуздо загинув літній чоловік

21:00 02.10.2017
На Дніпропетровщині жахливо та безглуздо загинув літній чоловік

О 16:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння, в житловому будинку, розташованому по вулиці Привокзальна в місті Перещепине Новомосковського району.

За вказаною адресою було направлено черговий караул рятувальників 49-ої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходився в середині житлового будинку, горіла кімната будинку  та домашнє майно –ліжко та матрац.

Пожежу було локалізовано о 16:50 та ліквідовано о 17:20. Вогнем пошкоджено кімнату житлового будинку та домашнє майно на площі 16 м. кв. Внаслідок пожежі загинув літній чоловік, 1935 року народження.

Причина пожежі та  матеріальні  збитки встановлюються правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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