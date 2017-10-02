Під час пожежі на Донеччині вогнеборці знайшли обгоріле тіло людини

Під час пожежі на Донеччині вогнеборці знайшли обгоріле тіло людини

15:01 02.10.2017
Під час пожежі на Донеччині вогнеборці знайшли обгоріле тіло людини

02 жовтня о 01:45 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у мкр-ні Шахтарський м. Покровська на Донеччині. За вказаною адресою виїхали рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю бійці ДСНС з’ясували, що відбувається горіння в однокімнатній квартирі на 4-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в кімнаті на підлозі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка 1982 року народження.

Пожежа була локалізована о 02:30 та ліквідована о 30:45. Від Головного управління залучалось 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина та обставини пожежі наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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