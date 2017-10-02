На Львівщині за махінації судитимуть голову правління кредитної спілки

На Львівщині за махінації судитимуть голову правління кредитної спілки

15:20 02.10.2017
На Львівщині за махінації судитимуть голову правління кредитної спілки

Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови правління однієї з кредитних спілок м. Львова за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Встановлено, що обвинувачена була матеріально відповідальною особою за отримання, зберігання і видачу матеріальних цінностей. Упродовж тривалого періоду у жінки був доступ до каси, де зберігались гроші, що надходили на підставі укладених з членами кредитної спілки депозитних договорів. Зловмисниця, скориставшись службовим становищем, заволоділа понад 1,5 млн грн та використала на власні потреби.

Крім цього, правопорушниця оформлювала кредити на себе та близьких родичів з нульовими відсотковими ставками по кредиту або під пільгові відсотки, які не передбачені статутними документами, купувала об’єкти нерухомості. Від таких фінансових махінацій жінка отримала неправомірну вигоду на суму понад 1,3 млн. грн.

За вчинення вказаних злочинів зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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