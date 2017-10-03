В Ужгороді поліцейські затримали палія престижної іномарки
В Ужгороді поліцейські затримали палія престижної іномарки
Патрульна поліція міст Ужгорода та Мукачева затримала 27-річного жителя села Середнє, який обґрунтовано підозрюється у підпалі автомобіля ужгороця.
Як повідомлялося раніше, вночі 32-річному ужгородцю за адресою його проживання спалили авто «Subaru Tribeca».
Вогонь знищив іномарку повністю. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).
Чоловіку вже повідомлено про підозру, його затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідство у справі триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області