В Ужгороді поліцейські затримали палія престижної іномарки

Патрульна поліція міст Ужгорода та Мукачева затримала 27-річного жителя села Середнє, який обґрунтовано підозрюється у підпалі автомобіля ужгороця.

Як повідомлялося раніше, вночі 32-річному ужгородцю за адресою його проживання спалили авто «Subaru Tribeca».

Вогонь знищив іномарку повністю. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).

Чоловіку вже повідомлено про підозру, його затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області