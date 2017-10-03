На Львівщині судитимуть чоловіка, який звіряче побив людину на заправці

На Львівщині судитимуть чоловіка, який звіряче побив людину на заправці

03:00 03.10.2017
На Львівщині судитимуть чоловіка, який звіряче побив людину на заправці

У Червоноградський відділ поліції надійшла інформація про те, що до місцевої лікарні доставлений чоловік із тілесними ушкодженнями. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої грудної клітки, коліна та шиї.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік був травмований 31 липня на одній із АЗС міста. Між потерпілим та  36-річним жителем  Червонограда виник безпричинний конфлікт, внаслідок якого чоловікові були заподіяні тілесні  ушкодження.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вчинення цього злочину карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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