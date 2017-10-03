На Одещині старенька бабуся з рушницею охороняла власну наркоплантацію

У місті Ізмаїл за рішенням суду поліцейські провели обшук за місцем мешкання 65-річної громадянки. У результаті було виявлено і вилучено рушницю, марихуану та 17 кущів рослин конопель.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, - розповідає заступник начальника Ізмаїльського відділу поліції -начальник слідчого відділу майор поліції Наталія Старцева. - Вилучене направлено до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення експертизи».

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області