На Сумщині судитимуть кримінальний дует телефонних шахраїв

Прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох шахраїв, які під керівництвом особи, яка перебуває в розшуку, в складі організованої злочинної групи шляхом обману виманювали у людей гроші.

Досудовим розслідуванням вставлено, що зловмисник із іншої області організував злочинну схему незаконного збагачення, залучивши до своїх протиправних дій двох жителів м. Ромни.

Розподіливши між своїми спільниками обов’язки, організатор у нічний час телефонував переважно людям похилого віку з м. Ромни і Роменського району та, назвавшись близьким родичем, повідомляв, що потрапив до поліції. З’ясувавши, скільки коштів готова співрозмовниця віддати за звільнення своєї близької людини, чоловік домовлявся про передачу коштів.

Потім телефонував роменським спільникам, один з яких спостерігав за будинком потенційної «жертви», щоб уникнути викриття, а іншому доручали отримання коштів. Таким чином зловмисникам вдалось ошукати 8 осіб, які за звільнення своїх близьких людей віддавали від 5 тис. грн до 10 тис. дол. США, загалом за два місяці шахраї збагатилися на суму понад 320 тис. грн.

Як повідомив начальник відділу прокуратури Сумської області Олександр Маслюк, на даний час один із обвинувачених перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, інший – під домашнім арештом.

Їм інкриміновано вчинення злочину за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України. Організатор оголошений у розшук. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області