Прокуратура: на Волині затримано зухвалого інтернет-шахрая

Прокуратура: на Волині затримано зухвалого інтернет-шахрая

05:00 03.10.2017
Прокуратура: на Волині затримано зухвалого інтернет-шахрая

Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про низку шахрайств, здійснених 32-річним мешканцем Княжого міста.

Раніше судимий за шахрайства чоловік з лютого по червень 2017 року ошукав 8 громадян, розміщуючи на сайтах у мережі Інтернет оголошення про здачу неіснуючих квартир у Луцьку, Києві, Миколаєві та Кам’янці-Подільському.

Охочі винайняти житло переказували спритнику на банківську картку чи телефон завдаток - і "власник квартири" зникав. Таким чином зловмисник розжився на майже 10 тис. грн.

Нині чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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