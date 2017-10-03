На Луганщині підлітка судитимуть за наругу над Державним Прапором України

На Луганщині підлітка судитимуть за наругу над Державним Прапором України

04:00 03.10.2017
На Луганщині підлітка судитимуть за наругу над Державним Прапором України

Під час досудового розслідування встановлено, що у липні 2017 року неповнолітній мешканець с. Можняківка Новопсковського району, перебуваючи на території дитячого садка, у присутності сторонніх осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, принижуючі цінності, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою, демонструючи своє зневажливе ставлення до Державного Прапору України, публічно, за допомогою запальнички, підпалив його.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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