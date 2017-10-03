Поліція Донеччини розслідує обставини та причини смертельної пожежі

Поліція Донеччини розслідує обставини та причини смертельної пожежі

01:00 03.10.2017
Поліція Донеччини розслідує обставини та причини смертельної пожежі

В одній із квартир багатоповерхівки Покровська сталася пожежа, яка призвела до загибелі власника оселі. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Сьогодні вночі до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що в одній з квартир багатоповерхового будинку виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі був виявлений труп чоловіка.

Ним виявився 35-річний власник квартири.
З’ясувалося, що загиблий зловживав спиртними напоями та вів бродячий спосіб життя. Було встановлено, що напередодні чоловік разом зі своєю 34-річною знайомою розпивав спиртні напої.

За попередніми даними, вони заснули, не загасивши сигарету, що призвело до займання. Коли полум’я охопило майже всю квартиру, жінка прокинулася та встигла вискочити з помешкання, а чоловік залишився у палаючій оселі.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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