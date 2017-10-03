На Хмельниччині п’яний за кермом збив неповнолітню велосипедистку

Днями, близько 19:45 години, по вулиці Центральній в селі Кузьминці Теофіпольського району сталась серйозна ДТП.

Встановлено, що 37-річний житель села Сморшки Ізяславського району, рухаючись на автомобілі «ВАЗ 2106», виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з 17-річною велосипедисткою.

Внаслідок ДТП дівчина отримала перелом лівої руки і була госпіталізована до травматологічного відділення Теофіпольської центральної районної лікарні. Стан здоров’я потерпілої — задовільний.



Як виявилось, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,21 проміле алкоголю в крові.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

