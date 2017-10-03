На Хмельниччині п’яний за кермом збив неповнолітню велосипедистку

На Хмельниччині п’яний за кермом збив неповнолітню велосипедистку

08:01 03.10.2017
На Хмельниччині п’яний за кермом збив неповнолітню велосипедистку

Днями, близько 19:45 години, по вулиці Центральній в селі Кузьминці Теофіпольського району сталась серйозна ДТП.

Встановлено, що 37-річний житель села Сморшки Ізяславського району, рухаючись на автомобілі «ВАЗ 2106», виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з 17-річною велосипедисткою.

Внаслідок ДТП дівчина отримала перелом лівої руки і була госпіталізована до травматологічного відділення Теофіпольської центральної районної лікарні. Стан здоров’я потерпілої — задовільний.

Як виявилось, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2,21 проміле алкоголю в крові.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші
02.10.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії поліції в Каталонії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.