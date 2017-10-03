Сутенера, який втягував у проституцію дітей, судитимуть на Херсонщині

Згідно з зібраними слідством доказами відомо, що від дій сутенера-таксиста постраждали чотири дівчини віком від 12 до 19 років, яких він розбещував та втягнув у заняття проституцією.

Усі потерпілі з неблагополучних родин. Зловмисник давав дівчатам вживати наркотики, після чого відвозив їх до клієнтів. Усі зароблені повіями гроші (від 600 до 1000 гривень) він забирав собі. Іноді міг дати дівчині 100 гривень. Крім того, він сам користувався послугами неповнолітніх.



Під час проведення обшуків у автомобілі-таксі та за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили пістолет, канабіс, гроші, виручені від злочинної діяльності та мобільний телефон, за допомогою якого чоловік зв’язувався з клієнтами. Також вилучена порнографічна продукція, виготовлена сутенером, за участю 12-річної дівчини. Світлини неповнолітньої зловмисник демонстрував потенційним клієнтам.



- Наразі 48-річний зловмисник заарештований та знаходиться у слідчому ізоляторі. Чоловік обвинувачується по восьми статтям Кримінального кодексу України, його справа направлена в суд, - повідомив начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олег Шанько.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

