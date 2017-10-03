На Миколаївщині під час ДТП постраждав маленький пасажир мопеду

До чергової частини Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення з приймального покою дитячого відділення міської лікарні про те, що до них з тілесними ушкодженнями було доставлено 10-річного хлопчика, які він отримав в результаті ДТП, яка сталась декілька годин тому.

З’ясовуючи обставини за вказаним повідомленням правоохоронці встановили, що близько 13:00 цього дня 35-річний водій автомобіля «DAEWOO NEXIA», виїжджаючи з території центрального ринку у м.Первомайськ на головну дорогу по вул. Гагаріна, за попередніми даними, не переконавшись в безпеці руху, допустив зіткнення з мопедом «HONDASK50 DIO» під керуванням 54-річного місцевого мешканця.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 10-річний пасажир двоколісного транспортного засобу, якого з тілесними ушкодженнями було доставлено до медичного закладу, де лікарі надали йому першу невідкладну допомогу.

Водії мопеду та легковика не травмувались.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області