На Тернопільщині ревнивця затримали за безпідставне вбивство

Умисне вбивство інкримінують працівники Бережанського відділу поліції 36-річному мешканцю села Дибще Козівського району. Він через ревнощі забив 63-річного товариша.

Козівчанина та його старшого знайомого, мешканця села Комарівка на Бережанщині обєднала пристрасть до розпиття спиртних напоїв. Обоє без постійної роботи, перебивалися тимчасовими заробітками, а зароблені гроші здебільшого витрачали на випивку. Самотній чоловік часто навідувався до помешкання молодика в сусідній район, де й випивали. Одна така гостина й закінчилася трагічно для бережанчанина.

28 вересня молодик увечері повернувся додому, однак жінка чомусь довго не відчиняла дверей. А коли вже добре роздратований зайшов до хати, застав там свого товариша. Ревнивець розлютився та, незважаючи на заперечення дружини, та на те, що в хаті перебували ще двоє переляканих дітей, почав з криками та погрозами з’ясовувати стосунки. Під час сварки господар схопив дошку та сильно вдарив нею гостя по голові. Той впав на підлогу, а з рани потекла кров. Привезти потерпілого до тями підозрюваному не вдалося і той, замість надати хоч-якусь допомогу, вирішив завезти побитого додому на тачці. Не довіз. Вже вранці, на польовій дорозі між селами Комарівка та Дибще школярі знайшли тіло чоловіка без ознак життя та покликали на допомогу. Фельдшер викликав поліцейських.

Працівники поліції оперативно розшукали підозрюваного. Той у скоєному зізнався. Каже, думав, що бідолаха отямиться та сам дійде до хати. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання до затриманого міри запобіжного заходу.

За ознаками злочину передбаченого статтею 115 ККУ відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області