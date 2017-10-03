У Києві озброєний зловмисник пограбував кав’ярню

У Деснянському районі невідомий із пістолетом пограбував кафе і працівницю закладу. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Вчора, о 07:15, до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від власниці кав’ярні на вулиці Мілютенка про розбійний напад.

На місці події правоохоронці встановили: приблизно о 05:50 у приміщення кафе забіг чоловік із пістолетом у руці. У закладі знаходилася лише продавець - 18-річна киянка. Погрожуючи зброєю дівчині, зловмисник забрав із її сумочки 1800 гривень, а із каси – 3000 гривень. Також чоловік спакував сабвуфер, роутер, камеру відеонагляду, міксер, цукерки, каву в зернах і цукор, відібрав у продавчині золоті прикраси і побіг геть.

Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції провела огляд місця події та навколишньої території. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розшукують чоловіка, який на вигляд має вік до 40-45 років, зріст 170-175 см, середньої статури, темне волосся із сивиною. Зловмисник був вдягнений у темний одяг: чорну шкіряну куртку, штани, кросівки.

Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві