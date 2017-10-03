У Миколаєві розмова друзів закінчилась різаниною, шпиталем та поліцією

До Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення із місцевої лікарні про госпіталізацію із ножовим пораненнями стегна та ноги 24-річного чоловіка.

Виявилось, що потерпілий отримав тілесні ушкодження від свого знайомого, з яким зустрівся в одному з розважальних закладів розташованому по вул. Потьомкінській. Зненацька молодики почали сваритися, а згодом між ними виникла бійка і в ході конфлікту зловмисник дістав із карману ножа та вдарив декілька раз свого знайомого. Після цього чоловік забрав ніж та пішов.

Вжитими оперативними заходами поліцейські затримали 29-річного зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

Розкладний ніж вилучено та направлено на експертне дослідження.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

За узгодженням із прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення зловмисникові про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області