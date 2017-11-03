На Львівщині селянина знайшли мертвим із травмою голови

На Львівщині селянина знайшли мертвим із травмою голови

23:00 03.11.2017
На Львівщині селянина знайшли мертвим із травмою голови

У Золочівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району помер місцевий мешканець.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що у будинку, який належить 36-річному мешканцю району, помер його 56-річний односільчанин. Під час огляду тіла експерти виявили травму голови.

Тіло чоловіка скеровано на експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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