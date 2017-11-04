СБУ затримала двох громадян РФ за підривну діяльність проти України

Співробітники Служби безпеки України викрили двох громадян РФ, які за вказівкою російської сторони проводили антидержавну діяльність проти нашої країни.

Оперативники СБ України встановили що один з росіян, розпочав активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту, з блокуванням транспортних магістралей. За завданням кураторів він також планував організувати фейкове «наметове містечко» під Міністерством освіти і науки, нібито на знак протесту проти прийняття нового Закону «Про освіту».

Правоохоронці задокументували та блокували наміри зловмисника, якого було видворено за межі нашої країни за антидержавну діяльність.

Під час відпрацювання інших членів групи співробітники спецслужби з’ясували, що ще один громадянин РФ, що тимчасово проживає в Дніпропетровській області, вночі 21 жовтня 2017 року на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який належить родині одного з народних депутатів України. Ця подія була оперативно висвітлена у російських та білоруських ЗМІ.

Надалі оперативники СБУ задокументували спроби придбання росіянином зброї та отруйних речовин. Під час підготовки зловмисника до чергового злочину в столиці його було затримано. Правоохоронці вилучили у громадянина РФ бойову гранату та холодну зброю. У районі Південного залізничного вокзалу також виявлено зроблену ним закладку з компонентами запалювання готовими до використання. Для полегшення реалізації власних злочинних намірів іноземець використовував форму співробітника спецпідрозділу Національної поліції України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ