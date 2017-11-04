На Полтавщині СБУ викрила потужний підпільний конвертцентр

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що «конверт» обслуговував понад тридцять комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно «відмитих» грошей одному з клієнтів «конверту».

Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад чотириста тисяч гривень. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ