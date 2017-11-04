У Ковелі водій маршрутки побив пасажира-пільговика

До працівників поліції звернувся 44 - річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що на території автостанції у Ковелі, його побив водій маршрутного таксі. Інцидент стався вранці на місцевій автостанції. Водій маршрутного таксі відмовив заявнику у пільговому перевезенні, в результаті конфлікту, що виник між заявником та водієм, останній завдав йому тілесних ушкоджень.

Потерпілий звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Поліцейські встановили особу провапорушника, ним виявився 33-річний житель Луцького району.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Правоохронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНИ у Волинській області