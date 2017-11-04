Поліція Закарпаття вже знає, хто побив побив 41-річного мукачівця

Досудове розслідування у справі щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень 30-річним підозрюваним триває.

Зараз мукачівця оголосили у розшук та у судовому порядку обирають запобіжний захід.



Конфлікт між двома компаніями чоловіків напідпитку та бійка трапилися влітку вночі. Лише зранку непритомного мукачівця з вул. Данила Галицього доставили до місцевої лікарні із тяжкими травмами голови. За кілька днів оперативники відділу поліції встановили осіб, причетних до побиття потерпілого.

В ході слідства поліцейські з’ясували, що між двома компаніями виник словесний конфлікт. 32-річний раніше судимий мукачівець відкликав одного із групи і, після короткої розмови, почав наносити удари. Продовжити бійку, розповіли свідки, не дозволив собака потерпілого, який охороняв непритомного господаря.

Слідчий Мукачівського відділу поліції проводить кримінальне провадження за част.1 ст.121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваному передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Однак зараз він переховується від органів досудового розслідування. Чоловіка оголосили у розшук та в судовому порядку оберуть запобіжний захід.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області