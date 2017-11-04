На Львівщині необачний пішохід потрапив під колеса автомобіля
На Львівщині необачний пішохід потрапив під колеса автомобіля
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:40 на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ГАЗ», 25-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 50-річного місцевого жителя, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.
Чоловіка госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом правої стегнової кістки».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матерілами ВК ГУНП у Львівській області