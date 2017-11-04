На Львівщині необачний пішохід потрапив під колеса автомобіля

На Львівщині необачний пішохід потрапив під колеса автомобіля

20:00 04.11.2017
На Львівщині необачний пішохід потрапив під колеса автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:40 на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ГАЗ», 25-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 50-річного місцевого жителя, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Чоловіка госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом правої стегнової кістки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матерілами ВК ГУНП у Львівській області

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