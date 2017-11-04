Розбещувача двох маленьких дітей судитимуть на Донеччині

Великоновосілківським відділом Красноармійської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28 червня поточного року, приблизно о 2:00, 54-річний мешканець с. Велика Новосілка Великоновосілківського району відпочивав у компанії друзів, розпиваючи спиртні напої біля одного з магазинів. Незважаючи на пізній час, поряд із дорослими знаходились їх малолітні діти – дівчатка віком 6 та 9 років.

Скориставшись тим, що увага батьків більш зосереджена на випивці, чоловік підізвав дітей до себе та, знімаючи на камеру мобільного телефону, запропонував їм зняти спідню білизну. У якості винагороди обіцяв дати 100 грн. Коли малі на пропозицію не погодились, зловмисник посадив молодшу дівчинку до себе на коліно та став вчиняти щодо неї розпусні дії, але вона зуміла вирватися від нього, разом із подружкою повернутися до батьків і повідомити про те, що сталося.

На даний час зібраними доказами провину чоловіка в інкримінованому злочині повністю доведено, його долю вирішуватиме суд.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області