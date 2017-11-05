На Вінниччині небайдужі перехожі затримали вуличного грабіжника

На Вінниччині небайдужі перехожі затримали вуличного грабіжника

09:00 05.11.2017
На Вінниччині небайдужі перехожі затримали вуличного грабіжника

До працівників поліції звернулась 33-річна жителька районного центра. Жінка повідомила, що кілька хвилин тому невідомий чоловік відібрав у неї сумку, в якій знаходився телефон з документами.

За словами начальника Липовецького відділення поліції Павла Дармограя, перехожі, які стали свідками вчинення злочину, почали наздоганяти молодика та в кількох сотнях метрів від місця вчинення злочину затримали його. До правопорушення виявився причетний 20-річний житель районного центру.

Викрадена сумка вилучена та повернута потерпілій.

В діях правопорушника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

За таке правопорушення передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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