Прокуратура Черкащини детально розслідує резонансне вбивство дитини

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства півторарічної дівчинки в м. Золотоноша встановлено, що стосовно неї допущено неналежне виконання батьківських обов’язків.

У зв’язку з цим, з метою повноти та об’єктивності з’ясування обставин події, причин та умов, які сприяли вчиненню злочину стосовно малолітньої дитини, прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, посадовими особами служби у справах дітей територіального органу місцевого самоврядування.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

На цей час досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, слідчими та процесуальними керівниками вживаються заходи щодо забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Нагадаємо, що Золотоніською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, за ознаками злочину передбаченого п. 2. ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється 20-річний співмешканець матері малолітньої, житель м. Золотоноша.Також прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України, оскільки з’ясовано, що матір померлої залишила її без нагляду, внаслідок чого дитина через малолітній вік була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження.

Зазначене призвело до тяжких наслідків у вигляді смерті. Санкція ч. 2 ст. 367 КК України передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

За матеріалами прокуратури Черкаської області