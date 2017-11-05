У Кременчуці п’яний кермувальник без документів врізався у стовп на чужому авто

Близько 4-ї ранку патрулюючи проспектом Л. Українки патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих.

Трапилась дорожня аварія неподалік зупинки громадського транспорту «Якова Петруся», в напрямку вулиці Козацької.

29-річний водій керуючи автомобілем ВАЗ-212140 не витримав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і стан ТЗ та здійснив наїзд на електроопору.



З’ясовуючи обставини ДТП патрульні помітили, що кермувальник «Ниви» має ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння. Результат виявився позитивним – 2,17 проміле алкоголю.



Також, інспектори встановили, що чоловік не мав права керувати цим транспортним засобом.



На чоловіка склали два протоколи за статтями 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ чи іншого майна), 130 КУпАП (керування ТЗ у стані сп’яніння) та винесли постанову за статтею 126 КУпАП (керування ТЗ без відповідних документів).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Кременчука

