У Миколаївській області засуджений за два вбивства скоїв третє

Минулих вихідних, ввечері, у с. Зелений Гай Вітовського району жінка знайшла тіло своєї сестри на подвір’ї її цивільного чоловіка. У цей час потерпіла вже не подавала ознак життя.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Вітовського відділення поліції.

Виявилось, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, 45-річній жінці завдав нетверезий цивільний чоловік під час сварки. В ході конфлікту злочинець руками побив співмешканку, від чого вона втратила свідомість, та, не приходячи до тями, померла.



Зловмисник раніше вже відбував покарання за скоєння двох вбивств: спочатку тещі, а пізніше — дружини. Зараз відносно нього розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.



Вирішується питання щодо обрання злочинцю міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

