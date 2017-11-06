У Миколаївській області засуджений за два вбивства скоїв третє

У Миколаївській області засуджений за два вбивства скоїв третє

08:40 06.11.2017

Минулих вихідних, ввечері, у с. Зелений Гай Вітовського району жінка знайшла тіло своєї сестри на подвір’ї її цивільного чоловіка. У цей час потерпіла вже не подавала ознак життя.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Вітовського відділення поліції.

Виявилось, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, 45-річній жінці завдав нетверезий цивільний чоловік під час сварки. В ході конфлікту злочинець руками побив співмешканку, від чого вона втратила свідомість, та, не приходячи до тями, померла.

Зловмисник раніше вже відбував покарання за скоєння двох вбивств: спочатку тещі, а пізніше — дружини. Зараз відносно нього розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання злочинцю міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.