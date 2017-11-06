На Миколаївщині п’яний мисливець поранив з рушниці маленьку дитину

До Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Первомайського району 9-річній місцевій дівчинці спричинено вогнепальне поранення лівого та правого стегна.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що 67-річний чоловік, місцевий мешканець, який є власником мисливської рушниці ІЖ-26 12 калібру, повертався в стані алкогольного сп’яніння з полювання околицею села, та біля одного з будинків зустрів групу дітей.

Діти побачивли в нього в руках рушницю та патронташ з патронами на поясі, і почали просити порожні гільзи, тож він почав шукати їх по кишенях. В цей час стався випадковий постріл, який влучив в обидва стегна дівчинки, яка була серед групи дітей.

Відповідно до висновку медичного огляду на стан сп’яніння, в крові у власника зброї на момент обстеження знаходилось 0,85 проміле алкоголю. Затриманий пояснює, що після полювання він з іншими мисливцями вживали спиртне.

Постраждала дівчинка у важкому стані була доставлена до дитячого відділенні міської лікарні, де медики надали їй першу необхідну допомогу. Наразі дитина знаходиться в комі.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. На місці події ними була вилучена мисливська рушниця, яку направили на дослідження до експертного центру.

Слідчими Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому за ознаками ст.128 КК України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження», санкція якого передбачає покарання у вигляді громадських робіт строком від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Наразі у місцевій прокуратурі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, після чого суд обере стосовно нього міру запобіжного заходу.

Триває досудове слідство. Правоохоронці з’ясовують обставини вказаної події, призначено проведення відповідних експертиз, очікуються на висновки фахівців.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області