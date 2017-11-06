У Києві рідні знайшли у квартирі тіло закатованого та зв’язаного чоловіка

У Києві рідні знайшли у квартирі тіло закатованого та зв’язаного чоловіка

09:22 06.11.2017
У Києві рідні знайшли у квартирі тіло закатованого та зв’язаного чоловіка

Працівники поліції виявили тіло чоловіка зі слідами насилля у його квартирі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Минулих вихідних, близько 23:40, на спецлінію 102 зателефонувала 41-річна місцева мешканка та повідомила, що четвертий день не може зв'язатись із колишнім чоловіком. Тож вона разом зі свекрухою навідалися у його помешкання, де виявили господаря мертвим. При цьому зазначили, що у квартирі все перевернуто.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Оболонського та Головного управлінь поліції.

У квартирі на вулиці Полярній правоохоронці виявили тіло 45-річного киянина зі зв'язаними руками та ногами. На тілі чоловіка були численні синці від побоїв.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення обставин смерті місцевого мешканця.

Відділ комунікації поліції Києва
Катерина Поліщук

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