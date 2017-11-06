На Донеччині безжально забили на смерть 35-річну жінку, - поліція

На Донеччині безжально забили на смерть 35-річну жінку, - поліція

09:40 06.11.2017
На Донеччині безжально забили на смерть 35-річну жінку, - поліція

До чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вулиці 40 років Жовтня знаходиться труп 35-річної місцевої мешканки.

На місце негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи та експерти.
Поліцейські швидко з’ясували обставини скоєння тяжкого злочину. Виявилось, що напередодні трагедії четверо товаришів (дві жінки та два чоловіка) разом вживали спиртні напої.

Між присутніми раптово спалахнула сварка, яка переросла у бійку. 30-річний чоловік завдав своїй знайомій чисельні тілесні ушкодження голови і тіла, які виявились не сумісними із життям.

Після інциденту компанія продовжила свій вечір, не помітивши того, як у сусідній кімнаті жінці стало зле і вона впала на підлогу. Тільки на ранок друзі помітили знайому без ознак життя та повідомили до поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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