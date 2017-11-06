На Закарпатті чоловіка засуджено за повторне зґвалтування

Як повідомив перший заступник керівника Хустської місцевої прокуратури Володимир Келемен, у ході проведення досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження встановлено та підтверджено фактами, що житель одного з населених пунктів Хустського району, будучи вже раніше судимим за вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки у вигляді смерті потерпілої) на шлях виправлення та перевиховання не став, а навпаки, після відбуття покарання знову вчинив ряд умисних злочинів, у тому числі і згвалтування.

Зокрема, відбувши покарання зловмисник, повернувшись додому, використовував свою негативну репутацію та агресивну поведінку і залякував та тримав у психологічній напрузі місцевих мешканців. А наприкінці лютого 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, використовуючи фізичне насильство, вступив з пенсіонеркою у статеві зносини. Враховуючи її похилий вік, привів потерпілу у безпорадній стан і спричинив їй тілесні ушкодження. Однак, довести свої злочинні дії до кінця не зміг, адже до будинку зайшов родич жінки.

Таким чином, злочинець вчинив закінчений замах на зґвалтування вчинений повторно (ч.2 ст.15, ч.2 ст.152 КК України).

У ході досудового розслідування, було отримано всі необхідні та достатні докази вини зловмисника і у березні 2017 року чоловіку було оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час судового розгляду обвинувачуваний свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень категорично не визнавав, однак суд, безпосередньо дослідивши докази та оцінивши показання учасників кримінального провадження, повністю погодився з позицією прокуратури та визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.125 та ч.2 ст.15, ч.2 ст.152 КК України, призначивши йому максимально можливе покарання у вигляді 6 років 8 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області