На Одещині засуджено двох жорстоких грабіжників іноземця, - прокуратура

Співробітники Одеської місцевої прокуратури № 3 підтримували державне обвинувачення у суді у кримінальному провадженні стосовно двох фігурантів розбійного нападу на іноземця (ч. 3 ст. 187 КК України).

За результатами розгляду обвинувального акту судом нападнику визначено покарання у вигляді 9 років та 5 місяців позбавлення волі, а його спільниці - 5 років ув’язнення з іспитовим терміном в 1 рік.

Слід зазначити, що у судовому засіданні обвинувачені визнали свою провину у повному обсязі та розкаялися.

Під час слідства встановлено, що у березні 2013 року 39-річний іноземець у змові зі спільницею та невстановленою особою вирішили заволодіти коштами громадянина США, який проживав у Приморському районі м. Одеси.

Згідно з визначеним планом дій жінка увійшла у довіру до потенційної жертви та деякий час перебувала у його помешканні. Після чого довірливий господар відчинив двері двом незнайомцям, які його побили та винесли з квартири готівкові кошти у різних валютах, срібні монети, золото, побутову техніку на загальну суму понад 85 тис грн.

За висновками експертів розбійники спричинили потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості у вигляді забитої черепно-мозкової травми, закритого перелому ребра тощо.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області