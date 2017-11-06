Прокуратура Черкащини домоглась арешту підозрюваного у вбивстві

За принципової позиції прокуратури Черкаської області колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області задоволено апеляційну скаргу прокурора й скасовано ухвалу слідчого судді місцевого суду про обрання стосовно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 307 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 57 тис. грн. та обрано виключно тримання під вартою.

Нагадаємо, що 12.09.2017, біля одного з житлових будинків в м. Сміла, зі зброї здійснено постріл у 36-річного місцевого жителя, внаслідок чого від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. За підозрою у вчиненні вказаних вище злочинів правоохоронцями затримано 22-річного жителя Черкаського району.

Не дивлячись на те, що особа підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, судом клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою задоволено частково та визначено заставу в розмірі 57 тис. грн., як альтернативний запобіжний захід.

Вказане судове рішення прокуратурою оскаржено до апеляційного суду Черкаської області.

На цей час досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі прокуратури області.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області