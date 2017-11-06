Поліція Львівщини розслідує різанину через викрадений велосипед

Поліція Львівщини розслідує різанину через викрадений велосипед

12:20 06.11.2017
Поліція Львівщини розслідує різанину через викрадений велосипед

У Миколаївське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них доставлений 30-річний житель райцентру з ножовим пораненням та втратою крові.

Як з’ясували поліцейські, чоловік прийшов до раніше судимого 41-річного місцевого мешканця дізнатися про велосипед, який був у нього викрадений.

У квартирі крім господаря знаходився також його 31-річний приятель.

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого потерпілому було заподіяне ножове поранення у спину. Він побіг до родичів, які живуть у цьому ж будинку, і попросив викликали «швидку допомогу».

Попередньо встановлено, що до вчинення злочину причетний власник квартири.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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